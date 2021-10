Università, al via l'anno accademico per i novanta studenti del primo anno di Medicina

Lunedì mattina, all'Aula 15 del campus universitario di Forlì, il professor Franco Stella, coordinatore del corso di laurea di Medicina e Chirurgia di Forlì e direttore della Chirurgia Toracica dell'Ausl Romagna, ha salutato gli studenti del primo anno di Medicina al loro primo giorno di lezione. Erano novantacinque, di cui cinque riservati a studenti internazionali, gli studenti che l'anno scorso avevano iniziato il nuovo corso a Forlì mentre sono stati novanta i posti assegnati quest'anno alla sede forlivese per il primo anno.

Saranno quindi 185 gli studenti (risultati tra i più preparati in Italia dal test di ammissione nazionale), che frequenterano il nuovo anno accademico nelle aule del campus forlivese e nei nuovissimi laboratori del padiglione Valsalva dell'ospedale di Forlì. "Tutti noi docenti - afferma il professor Stella - siamo molto contenti del fatto che anche quest'anno le iscrizioni al corso di Laurea di Forlì abbiano avuto un grande successo e che gli studenti del secondo anno abbiano espresso grandissima soddisfazione per l'esperienza e la qualità della didattica vissuta a Forlì, come testimoniato in varie occasioni".