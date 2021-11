Università, alla scoperta del Campus di Forlì: un tour virtuale senza limiti di spazio e di tempo

È disponibile online il tour virtuale degli spazi del Campus universitario di Forlì, progetto realizzato dal Campus di Forlì in collaborazione con FrameLab, laboratorio del Dipartimento di Beni Culturali di Ateneo. Si tratta di un progetto pensato e realizzato per permettere a tutti gli interessati, alle future studentesse e ai futuri studenti del Campus, agli Erasmus, ai visiting professor e alla cittadinanza di passeggiare nei luoghi universitari, muovendosi in una dimensione virtuale senza limiti di spazio e di tempo.

Una vera visita guidata attraverso video, fotografie a 360 gradi e camminamenti virtuali, un viaggio nel quale si potrà entrare e uscire dalle aule universitarie, affacciarsi nei laboratori e curiosare nella Biblioteca Centrale semplicemente muovendo il proprio mouse. Inoltre, le voci e i volti delle studentesse e degli studenti del Campus accompagneranno i visitatori raccontando loro gli ambienti che quotidianamente ospitano la vita universitaria.

Il prossimo passo sarà la realizzazione di un avatar, uno studente che verrà digitalizzato farà da guida lungo gli spazi percorribili e da supporto all'uso dello strumento. Le immagini sferiche a 360 gradi hanno consentito di collocare ogni spazio del Campus nella cornice della città di Forlì, dando modo anche a chi è lontano di orientarsi tra strade e piazze e di sperimentare in anticipo l'atmosfera di quei luoghi di studio e di cultura. Le immagini sono disponibili sul portale "https://www.campusforlitour.unibo.it/".