Università, alla scoperta di Medicina e Chirurgia: l'opportunità di partecipare a due lezioni

"A lezione con... Medicina e Chirurgia". Per il mese di maggio i corsi di studio dei Campus universitari di Forlì e Cesena offrono l’opportunità di partecipare a lezioni universitarie dei loro corsi di laurea, lauree magistrali a ciclo unico e dei corsi di laurea Magistrale. In particolare i corsi di studio del Campus di Forlì offrono anche l’opportunità di partecipare a lezioni universitarie anche del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia. In particolare quella a cura di giovedì della professoressa Maria Luisa Genova, Biochimica Metabolica, dalle 11 alle 13, e della docente Viviana Carmen Lo Martire, Fisiologia degli apparati, il 10 maggio dalle 11 alle 13 Per iscriversi e partecipare occorre consultare il portale https://eventi.unibo.it/lezioni-aperte-cesena-forli/medicina-e-chirurgia