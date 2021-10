Università, bando per un assegno di tutorato a supporto del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia

L'Università di Bologna, Campus di Forlì, ha emanato un bando di selezione per titoli ed esami per l’attribuzione di un assegno di tutorato per un numero di ore pari a 200, per le esigenze del Settore Servizi didattici e, in particolare, del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia- sede di Forlì. Il bando è rivolto a tutti gli studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale della sede di Forlì. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata entro le 12 del 6 ottobre, esclusivamente accedendo all’applicativo Studenti Online. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito "https://bandi.unibo.it/s/campus-forli/settore-servizi-didattici-forli-bando-per-n-1-assegno-di-tutorato-a-supporto-del-corso-di-laurea-magistrale-a-ciclo-unico-in-medicina-e-chirurgia-sede-di-forli".