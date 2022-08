Università, dedicata a studenti e docenti: torna l'Officina di Narrazione della Scienza

"Per rafforzare le competenze narrative di studenti, ricercatori e docenti, il Dipartimento di Fisica e Astronomia “A. Righi” dell’Università di Bologna ha ideato e promosso la scuola estiva “Officina di Narrazione della Scienza” (Onsci) riproposta, dopo il successo della prima edizione, in una nuova ed esclusiva edizione che si terrà a Bologna dal 7 al 14 settembre. Onsci offre strumenti e metodi per accorciare le distanze tra Scienza e Società ed è dedicata a rafforzare le competenze di studenti, ricercatori, docenti e insegnanti nella funzione di narrare la scienza.

La comunità accademica si sta sempre più aprendo alla società civile attraverso eventi di comunicazione scientifica di vario genere rivolti al grande pubblico, seminari divulgativi per le scuole, iniziative di interazione con la cittadinanza o le aziende del territorio, etc. L’obiettivo principale è quello di fornire gli strumenti atti a coinvolgere un pubblico (di studenti, di esperti o di non addetti ai lavori) evitando i sensazionalismi o la mera spettacolarizzazione della scienza, fini a sé stessi, ma bilanciando sapientemente i meccanismi della narrazione col rigore scientifico. I partecipanti impareranno come si possano strutturare un testo, un discorso, un podcast e/o una lezione in modo da rendere importante per chi ascolta ciò che si racconta, per generare curiosità e di conseguenza dare ulteriore rilevanza al contenuto scientifico.

Il percorso formativo della scuola, multidisciplinare e trasversale, sarà articolato in una rinnovata parte teorica e una di laboratorio, mirato alla creazione di un prodotto narrativo, ed eventi a latere legati ai temi della scuola e finalizzati a valorizzare il sapere scientifico. Sono disponibili due laboratori, uno sulla narrazione al microfono (in presenza) e uno sui nuovi linguaggi per l’educazione Stem (blended), entrambi a numero chiuso. Sono anche ammessi uditori e uditrici sia online che in presenza (per tutta la scuola esclusi i laboratori). Le informazioni sulla modalità di iscrizione/partecipazione sono disponibili sul sito web della scuola: https://site.unibo.it/officina-di-narrazione-della-scienza/it