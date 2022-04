Università, il Campus di Forlì celebra il ventennale. Si guarda al futuro in un incontro pubblico

Il Campus di Forlì celebra il ventennale e il Pd Forlivese ha organizzato per giovedì un'iniziativa pubblica alla presenza del presidente del Campus Emanuele Menegatti, dell’assessore allo sviluppo economico dell’Emilia Romagna Vincenzo Colla, dei direttori di Dipartimento Filippo Andreatta e Francesca Gatta, dei professori Marco Balboni e Franco Stella, e del segretario territoriale del Pd forlivese Daniele Valbonesi (modera Flavia Cattani, coordinatrice segreteria territoriale Pd forlivese)

"La comunità universitaria cittadina è una realtà dinamica, capace di esprimere innovazione e una qualità didattica che da sempre la colloca ai primi posti delle graduatorie nazionali e internazionali - afferma Valbonesi -. La presenza dell’Università e degli universitari hanno innegabilmente influito sull’evoluzione sociale, culturale ed anche economica di Forlì. Tuttavia, è altrettanto vero che la città e il territorio hanno bisogno di confrontarsi con questo “mondo” sulle comuni prospettive di sviluppo del tessuto produttivo, delle istituzioni, di giovani e cittadini".

"Come Pd forlivese abbiamo quindi accolto con grande soddisfazione la disponibilità del neo eletto presidente Menegatti a partecipare ad un incontro pubblico in cui ragionare insieme sul futuro del Campus, sul suo ruolo nel contesto cittadino e territoriale – pensiamo ai progetti di ricerca a Predappio presso le ex-industrie Caproni o a Rocca delle Camminate -, sul rapporto università-imprese (si pensi ad esempio al Tecnopolo Aeronautico), sull’integrazione socio-culturale degli studenti e sulla collocazione anche fisica del Campus in centro storico", conclude. L'incontro, dal titolo “Il Campus universitario di Forlì. A vent’anni dalla nascita, quale futuro?”, si terrà alle 20,45 all’Ex Cinema Mazzini in Corso della Repubblica 88. La partecipazione è libera ma nel rispetto delle norme anti-covid è necessario il green pass. L’evento potrà essere seguito anche sulla pagina Facebook Pd Forlì.