Università, il Master in Fundraising per lavorare nel nonprofit: in programma una lezione online

Martedì 3 ottobre alle 12 si terrà online una lezione dedicata alla professione del fundraiser organizzata dal Master Universitario di prmo livello in Fundraising. Quella del fundraiser è una professione in crescita, tra le più richieste nel terzo settore. Una professione chiave nelle organizzazioni nonprofit – oltre 360mila in Italia - che sono sempre alla ricerca di nuovi fondi per sostenere le loro attività, ecco perché è una delle figure professionali maggiormente ricercate. “Il Master in Fundraising è il percorso giusto per trovare il nostro posto nel mondo del terzo settore” è questa una delle frasi che alcuni ex studenti ripetono spesso. Da qui il titolo “Il nostro posto nel mondo” dell’open day del master del prossimo 3 ottobre ore 12.00

Interverrà il direttore del master professor Valerio Melandri, che intervisterà una ex alunna e la coordinatrice e Career coach del master Giulia Galassi. Un incontro online dedicato alla presentazione della XXII edizione del Master in Fundraising, per approfondire come sono strutturati i corsi, quali sono le modalità d’iscrizione, le opportunità di iscrizione con delle borse di studio e tutti i possibili sbocchi lavorativi.

Il Master in Fundraising, viene illustrato, "è un percorso universitario che prevede 240 ore di formazione: un programma didattico curato nel dettaglio e con migliori professionisti del settore in qualità di docenti. L'esperienza apre alla professione nella sua totalità, anche grazie a un percorso di stage di 400 ore e a un Career Coach dedicato che segue i passi degli studenti nel mondo del lavoro nonprofit. Inoltre huna didattica fluida, tra online e dal vivo che ha permesso di formare fundraiser in tutta Italia e oltreoceano". Per partecipare all’open day online del master è possibile riservare il proprio posto iscrivendosi qui:

https://www.master-fundraising.it/openday/#form-open-day.