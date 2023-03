Università, in programma tre corsi di formazione per insegnanti sulla didattica delle lingue

Il Dipartimento di Interpretazione e Traduzione dell’Università di Bologna propone un ciclo di tre incontri di formazione in cui i docenti del Dit incontrano gli insegnanti di lingua straniera in servizio nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado. Gli esempi presentati riguarderanno in modo trasversale tutte le lingue moderne più insegnate a scuola. Ampio spazio sarà dedicato alla discussione e al confronto sulle pratiche didattiche adottate in classe e verranno forniti spunti e strumenti per ripensare insieme la didattica delle lingue. Gli incontri, di natura interattiva, sono tra loro complementari ma indipendenti e potranno essere seguiti sia in presenza al Dipartimento a Forlì o online tramite la piattaforma Teams. Il primo appuntamento è previsto per martedì dalle 17 alle 18:30.