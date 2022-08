Università, interpreti e traduttori: due corsi di formazione per assistenti linguistici

Sono aperte le iscrizioni al “Corso di Formazione Permanente in Assistenza Linguistica per l’Ambito Giudiziario e Socio-Sanitario”, promosso dal Dipartimento di Interpretazione e Traduzione dell’Università di Bologna (Campus di Forlì), in collaborazione con Ser.In.Ar.. L’iniziativa punta a coprire una lacuna formativa in Italia, dove, nonostante il recepimento della Direttiva 2010/64 sulla traduzione e interpretazione in ambito giuridico-giudiziario, non esiste ancora un percorso di specializzazione per interpreti, mediatori e altri assistenti linguistici che operano in questo settore. La situazione è simile anche nell’ambito socio-sanitario, in quanto i professionisti che si occupano di interpretazione e mediazione per i servizi pubblici del medesimo settore sono spesso privi di una formazione adeguata.

L’obiettivo del corso, di cui è direttore il professor Christopher John Garwood, è la formazione di assistenti linguistici nei due ambiti, in grado di svolgere compiti di interpretazione consecutiva breve e simultanea (chuchotage) tra l'italiano e la loro lingua di lavoro, acquisendo conoscenze e abilità nei seguenti contesti: tecniche di interpretazione giuridica-giudiziaria e socio-sanitaria, deontologia professionale, elementi di comunicazione interculturale, aspetti del procedimento penale italiano, nozioni preliminari delle diverse branche della medicina e della legislazione sui cittadini stranieri, terminologia specifica e caratteristiche di questi linguaggi settoriali, normative su immigrazione e la relativa terminologia giuridico-giudiziaria e socio-sanitaria, approfondimenti e pratiche su intercettazioni telefoniche, su interpretazione con minori nei reparti di maternità e nel Pronto Soccorso, interpretazione telefonica per l’ambito socio-sanitario.

Il corso sarà suddiviso in due semestri per un totale di 120 ore e si svolgerà in modalità blended, ovvero parte in aula al Dit (Campus di Forlì) e parte online. Il primo semestre (ottobre-dicembre 2022) sarà dedicato all’ambito giudiziario e il secondo (febbraio-maggio 2023) all’ambito socio-sanitario. I requisiti preferenziali per l’accesso al corso sono il diploma di laurea, con preferenza per gli studi linguistici, giuridici, medici e/o sociali. Potranno, comunque presentare domanda anche coloro che non sono in possesso di laurea, ma in grado di documentare un'esperienza lavorativa consolidata nell’ambito della mediazione culturale e dell’interpretariato. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 19 settembre: i posti disponibili vanno da un minimo di 15 a un massimo di 30. Per informazioni: christopher.garwood@unibo.it. Per iscriversi consultare il bano integrale al seguente link: https://www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-alta-formazione/2022-2023/allegati/bando-assistenza-linguistica