Università, l'Alma Mater dà l'ok all'appello straordinario di laurea a maggio

L'Alma Mater di Bologna da' l'ok a un appello straordinario di laurea a maggio 2021, per andare incontro alle difficolta' dei giovani dovute alla pandemia. Lo annuncia l'associazione Link-Studenti indipendenti. "Dopo mesi di richieste inascoltate, attivazioni dal basso e proteste in Rettorato- afferma Lorenzo Baldino di Link- finalmente gli studenti e le studentesse possono cantare vittoria: l'appello straordinario di laurea di maggio 2021 verra' approvato".

L'associazione studentesca ricorda che "da oltre un semestre ribadiamo l'importanza di una proroga dell'anno accademico per sopperire alle difficolta' incontrate dagli studenti in questa fase di emergenza sanitaria". Proprio per questo, l'approvazione dell'appello straordinario "e' un grande risultato- afferma Baldino- ma perche' l'appello di maggio venga considerato in corso per l'anno accademico 2019-2020 e' ancora necessaria l'approvazione della proroga dell'anno accademico a livello nazionale. Per cui continueremo a farci sentire". L'appello straordinario sara' calendarizzato tra il 25 e il 28 maggio e sara' accessibile per chi sara' in possesso dei requisiti necessari entro il 31 marzo 2021. (fonte Dire)