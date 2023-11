Università, l'annuncio in Consiglio comunale: aumentano a 180 i posti a Medicina

Il Consiglio comunale nella seduta di lunedì pomeriggio ha dato il via libera alla delibera di variazione del bilancio 2023, l'ultima dell'anno, attingendo all'avanzo di amministrazione. Diverse le partite che vengono finanziate, la principale delle quali è un finanziamento di 400mila euro alla società pubblica Serinar per aumentare l'insediamento della facoltà di Medicina a Forlì.

Nel corso della presentazione della delibera l'assessore comunale al Bilancio Vittorio Cicognani ha annunciato che il numero delle matricole sarà portato fino a 180. L'Università di Bologna era partita con 95 posti nel campus di Forlì, per poi passare a 130. “Si sta rivelando una scelta sempre più importante e che crea benefici alla città e alla sanità pubblica del territorio: nel proseguo diventeranno 180 posti, è già sicuro, e questo a invarianza di costi di Comune e Fondazione Cassa dei Risparmi”, ha detto Cicognani in Consiglio.

Nella delibera vengono inoltre registrati 1 milione e 99mila euro che arrivano dall'alienazione (la vendita) di 14 appartamenti di case popolari, “fondi vincolati e disponibili per continuare nella riqualificazione delle abitazioni popolari da ristrutturare di proprietà del Comune”, sempre Cicognani. Anche la Regione assegna al Comune 400mila euro nel 'Piano Casa'.

Tra le altre voci della variazione di bilancio ci sono 80mila eur destinati all'acquisto di cucine da assegnare alle famiglie alluvionate. “Molte ci erano state donate, ora andiamo ad acquistare quelle mancanti per darle a tutti quelli che hanno fatto domanda e sono rimasti fuori dalla graduatoria”, dice Cicognani. Vengono destinati inoltre 200mila euro per gli impianti sportivi e 800mila per il progetto di piste ciclabili nella zona di Ravaldino, campus universitario e centro storico. La delibera passa con 20 voti favorevoli, cinque astenuti e un contrario.