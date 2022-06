Università, "Le innovazioni nell’alta formazione": bando per una borsa di ricerca

Il Centro Studi Leonardo Melandri e la Società Ser.In.Ar., con il contributo di Confindustria Romagna, propongono un bando per una borsa di ricerca sul tema "Nuovi percorsi dalla istruzione e formazione al lavoro: le innovazioni nell’alta formazione in Emilia-Romagna". Il progetto è rivolto a neolaureati (laurea triennale, laurea magistrale, master), laureandi (laurea triennale, laurea magistrale, master), dottorandi di ricerca, nell’ambito delle scienze naturali, ambientali, economiche e sociali; e giovani ricercatori (dottori di ricerca, ricercatori disoccupati o con contratti atipici) che presentino un curriculum coerente alla richiesta della borsa di ricerca.

I candidati dovranno essere residenti in uno dei comuni del Forlivese, Ravennate, Cesenate e Riminese. Non saranno ammesse le domande di coloro che abbiano già compiuto il 35esimo anno di età alla data di scadenza del bando. La borsa di ricerca ammonta a 3mila euro, comprensivo delle eventuali spese sostenute dal borsista per la realizzazione della ricerca. La ricerca dovrà iniziare non oltre il 1 ottobre e terminare entro il 30 settembre 2023. Le domande dovranno pervenire per e- mail presso info@centrostudileonardomelandri.it entro il giorno 20 settembre. L’assegnazione della borsa di ricerca avverrà entro il mese di settembre 2022 Il bando integrale è pubblicato anche sul sito web del Centro Studi Melandri: www.centrostudileonardomelandri.it