Università, premio alla memoria del prof Persiani: prorogato il termine delle iscrizioni

Ser.In.Ar., unitamente all’Associazione Italiana di Aeronautica ed Astronautica (sez. Emilia Romagna) promuove la quinta edizione del Premio di Laurea in memoria del professor Franco Persiani, scomparso il 30 ottobre 2015. Tale premio ha un importo di 3mila euro ed è destinato a laureati in Ingegneria Aerospaziale o Aerospace Engineering in qualsiasi Università italiana che hanno discusso la propria tesi di laurea magistrale sul tema “Innovazione per il settore aeronautico” nel periodo dal primo ottobre 2022 alla data di scadenza del bando.

Il Premio sarà assegnato da un’apposita Commissione giudicatrice (composta dai professor Luca Piancastelli, Erasmo Carrera, Leonardo Lecce, Caterina Grillo e Francesco Marulo), seguendo i criteri di innovazione, il rigore scientifico e la metodologia applicata, la qualità e la chiarezza dell’elaborato e il voto di laurea. E’ prevista, come nelle precedenti edizioni, una cerimonia di consegna del Premio entro la fine del 2023, a Rocca delle Caminate.

I candidati che intendono partecipare al bando (consultabile sul sito www.serinar.unibo.it) devono presentare domanda di ammissione entro il 31 ottobre, direttamente presso la sede Ser.In.Ar. di Cesena (via Uberti, 48 dalle 9 alle 12) o tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite posta certificata all’indirizzo serinar@legalmail.it.

Si prega di consultare attentamente il bando integrale, specie per quanto concerne i documenti da allegare alla domanda. (scaricabile al seguente link: https://www.serinar.unibo.it/wp-content/uploads/2023/08/bando-premio-persiani.pdf)