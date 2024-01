Università, le richieste degli studenti: "Una vera mensa universitaria e più sale studio"

Nelle vie di Forlì, è comune incrociare gruppi di universitari che si spostano da un’aula all’altra, talvolta immersi nei loro studi mentre camminano. Tuttavia, dietro il vivace panorama accademico, emergono alcune criticità che minano l’esperienza universitaria. “Quando penso alla sede di Forlì, la prima cosa che mi viene in mente è l’assenza di una mensa: un problema specifico che riguarda il Teaching Hub di viale Corridoni, a differenza, ad esempio, della facoltà di ingegneria vicino all’aeroporto. Fino a circa un anno e mezzo fa, anche al Teaching Hub c’era una mensa completamente funzionante. Successivamente, l’ente regionale Ergo ha emesso un nuovo bando e la struttura è cambiata” afferma Martino Bianco di Udu.

In passato, gli studenti, spiega il rappresentante di Udu, avevano a disposizione a un prezzo contenuto diversi menù self service completi di primo e secondo, a cui potevano essere abbinati contorno, frutta, yogurt e dolce. “Osservando i prezzi attuali si può notare che ora è un bar all’interno del campus. Un primo costa sei o sette euro” continua Bianco.

Il rappresentante di Udu evidenzia altre problematiche: “Le aule studio – dalle biblioteche alla residenza Sassi Masini – presentano dei problemi perché non sono sufficienti a coprire le esigenze di circa ottomila studenti, rendendo spesso difficile trovare spazi per studiare”. E aggiunge: “É possibile affermare che questa carenza di strutture influenzi la vita universitaria, compreso lo spirito di comunità. Nello specifico, la mancanza di aule studio appropriate può influire negativamente sul benessere psicologico degli studenti, specialmente quando sono costretti a studiare a casa, un’esperienza che alcuni vivono con disagio. Ritengo che l’assenza della mensa e di aule studio sufficientemente ampie possano avere effetti a lungo termine anche sulla capacità del nostro campus di attrarre studenti"

Prosegue Bianco: "Le matricole non basano la loro scelta solo sulle classifiche pubblicate dal Censis e dal MIUR. Le esperienze personali e i passaparola tra i ragazzi giocano un ruolo significativo. Se, nonostante le ottime posizioni nelle classifiche, gli studenti si lamentano continuamente di queste criticità, la reputazione del campus inevitabilmente subirà un calo”. Ed infine: “Negli ultimi mesi, la nostra mobilitazione più significativa è stata quella delle tende, una risposta diretta al problema nazionale del caro affitti. Benché la situazione a Forlì non raggiunga i livelli di Bologna o Milano, gli studenti hanno sottolineato come in passato i canoni di locazione fossero inferiori di circa cento euro” conclude Martino Bianco.

“Parallelamente, abbiamo continuato a sollevare il problema degli spazi ogni volta che ne abbiamo avuto l’opportunità, e continueremo a farlo. Nei prossimi mesi, prevediamo di intraprendere azioni concrete per affrontare la questione, proponendo soluzioni e pubblicizzando spazi privati – come quelli del circolo Asioli in corso Garibaldi - quali nuovi luoghi dedicati allo studio”.