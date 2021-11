Università, settimana di presentazione dei corsi: il Campus apre le porte online agli studenti

Dall’8 al 12 novembre 2021 si svolgerà online l’iniziativa CampusForYou 2021, la settimana di orientamento per studentesse e studenti interessati ai corsi di laurea attivi nei Campus di Cesena e Forlì. Verranno presentati i 15 corsi di laurea e i 2 corsi di laurea magistrale a ciclo unico afferenti agli ambiti di "Economia e management", "Ingegneria e architettura", "Lingue e Letterature", "Traduzione e Interpretazione", "Medicina e Chirurgia", "Medicina veterinaria", "Psicologia", "Scienze, Scienze agro-alimentari", "Scienze politiche" e "Sociologia".

Inoltre, il 12 novembre si terrà AlmaGenitori, un evento pensato appositamente per i genitori al fine di offrire una panoramica sul mondo dell’Università di Bologna e sui servizi offerti dai due Campus. Sempre il 12 novembre, alle 15 ci sarà la presentazione delle modalità di accesso ai benefici economici messi a disposizione da Er.Go, l’Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori che si occupa di borse di studio, alloggi ed esonero tasse per gli iscritti dell’Università di Bologna.

Tutte le presentazioni avverranno da remoto sulla piattaforma Teams e in orario pomeridiano, per partecipare è necessario registrarsi sul sito dell’evento https://eventi.unibo.it/campusforyou-cesena-forli , dove si potrà consultare il programma dettagliato di tutte le giornate.