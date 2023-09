Sorge su tre piani a pochi passi dal centro, ecco il nuovo studentato "ipertecnologico": ospiterà universitari da tutto il mondo

Impianti completamente automatizzati, basati sul principio della domotica per il controllo da remoto, chiavi elettroniche, sistema di videosorveglianza e tetto fotovoltaico. E’ ipertecnoloigico lo studentato che sarà inaugurato il prossimo 29 settembre nel cuore della città, in via Carducci, a metà strada - in linea d’aria - tra il Campus universitario e la stazione ferroviaria. Una buona notizia per i tanti studenti universitari “fuori sede” che, come emerso in questi giorni, devono fare i conti anche a Forlì con la carenza di posti letto e con un’offerta di alloggi insufficiente rispetto alla domanda.

L’edificio, completamente ristrutturato, sorge su tre piani in una traversa di viale della Libertà, a poca distanza da piazzale della Vittoria, e metterà a disposizione degli studenti sei grandi appartamenti, ognuno dei quali è composto da 5 o 6 camere da letto con bagno privato, oltre alla cucina e alla sala comune per i momenti conviviali e di socializzazione. Per un totale di 30 camere, 15 singole e 15 doppie, e 45 posti letto complessivi. C’è poi la zona esterna, con il patio e il giardino. Il tutto realizzato con una filosofia “green”, grazie alla presenza di un impianto fotovoltaico da 24 kilowatt/ora che, soprattutto nella stagione estiva, può garantire l’autonomia energetica.

“Lo studentato, per come lo abbiamo immaginato, concettualmente somiglia molto a un hotel - dice Cristian Sansoni, titolare dell’omonima Agenzia Sansoni che si è occupata della ristrutturazione e della progettazione dell’immobile -. Se ne possono trovare di simili, e a quelli ci siamo ispirati, in alcune grandi città d’Italia, ma a Forlì è un unicum”. Ogni camera è dotata di tv, frigo, aria condizionata, lavatrice e asciugatrice: “I ragazzi che alloggiano qui hanno tutto incluso, una sorta di servizio ‘chiavi in mano”.

Si tratta, nella maggior parte dei casi, di studenti universitari che arrivano per studiare a Forlì da tutto il mondo nell'ambito del progetto Erasmus: da Portogallo, Spagna, Lettonia, Estonia, Turchia e addirittura Iran. “Non è facile per un ragazzo che arriva dall’estero trovare un alloggio e spesso per questi studenti, che hanno un ciclo di studi e una permanenza più ridotta in città, ad esempio di sei mesi, è molto difficile avere contratti di affitto brevi - dice Sansoni -. Noi invece puntiamo sulla flessibilità”.

Tutto l’edificio è controllato da un sistema di videosorveglianza e gli ospiti sono dotati di una chiave elettronica che apre ogni ambiente e ogni spazio, dalla camera da letto al cancello esterno, e tiene traccia di tutti i movimenti. Oltre alle tecnologie, si è tenuto conto anche dell’estetica degli ambienti. Ogni stanza è stata predisposta con un colore diverso - giallo, azzurro, verde - e ha il nome di poeti, scrittori e scienziati: da Dante a Montale, da Shakespeare a Leonardo Da Vinci. “A seconda del personaggio a cui è intitolata la stanza - precisa il titolare - abbiamo realizzato una targhetta con una citazione dell’autore”.

Al momento, sebbene non sia stato ancora inaugurato, lo studentato è al completo. “Nel giro di una ventina di giorni abbiamo affittato tutte le stanze - conclude il titolare dell’agenzia - e ancora oggi riceviamo una media di 20 richieste al giorno. Crediamo che offrire una struttura accogliente e confortevole sia un buon incentivo per i ragazzi che studiano a Forlì che è divenuta, negli anni, una città universitaria”.