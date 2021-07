"Uno-pari", il pareggio solidale che vale più di una vittoria: prodotti alimentari per i bisognosi

Sono arrivate alla Capanna di Betlemme di Forlì della Comunità Papa Giovanni XXIII le prime consegne di prodotti alimentari donati dall'azienda Ursini. Un acquisto online serve a portare prodotti alimentari sulla tavola di chi ne ha più bisogno, nel segno di quella solidarietà indispensabile per ripartire dopo i mesi difficili della pandemia. Bottiglie olio extravergine di oliva, oltre trecento barattoli di salsa di pomodoro, sottoli e sottaceti. Il “bastimento” è la prima consegna di prodotti alimentari frutto del progetto “Uno-Pari”, nato dalla collaborazione tra l’azienda alimentare abruzzese Ursini srl e la Comunità Papa Giovanni XIII (Apg23). "Il nome dell’iniziativa non è stato scelto a caso: se infatti nel mondo dello sport, specie in questo periodo di Europei di calcio, il pareggio non è un risultato entusiasmante, sul campo della solidarietà vale più di una vittoria e può diventare un punto-chiave per una ripartenza che, dopo questi mesi difficili, deve essere di tutti e per tutti", viene spiegato

"L’idea è semplice quanto efficace - viene aggiunto -. per ogni prodotto venduto sulla propria piattaforma di e-commerce, Ursini ne donerà uno alla Comunità, che su tutto il territorio italiano assicura accoglienza e supporto a oltre 5mila persone in difficoltà attraverso case di accoglienza, Capanne di Betlemme per i senza dimora, mense di strada, case famiglia. Così, acquistando ad esempio una bottiglia di olio extravergine, o un barattolo di salsa di pomodoro, si farà in modo che lo stesso prodotto arrivi sulla tavola di una persona che altrimenti non riuscirebbe a mangiare. Un piccolo gesto che innesca un percorso virtuoso e cruciale, nel segno di quello spirito di vicinanza agli ultimi e ai più poveri che la Comunità porta avanti sin dalla sua fondazione a opera di Don Oreste Benzi nel 1968".

Alla Capanna di Betlemme “Massimo Barbiero” di Forlì, in particolare, tante persone hanno trovato accoglienza in questi anni grazie all’impegno dei membri della Comunità e di tanti volontari, oltre 20, che con costanza e disponibilità offrono il loro aiuto in casa o nell’Unità di strada, uscendo ogni settimana per le vie della città per incontrare chi non ha trovato nessun riparo per la notte. Ursini non è nuova a questo tipo di iniziative. Già in passato, infatti, un progetto simile era stato portato avanti con un'altra Onlus. Ora, attraverso la collaborazione con la Comunità Papa Giovanni XXIII, la portata di questa attività potrà essere ulteriormente ampliata. Il progetto UNO/PARI, infatti, andrà avanti anche nei prossimi mesi, forte del fatto che, nel campo della solidarietà, un pareggio vale più di una vittoria.