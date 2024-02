"Uno spazio dove i giovani talenti possono fiorire", aperte agli under 35 le iscrizioni al bando "Vivarte"

L'Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Forlì, con il contributo dell' Associazione Giovani Artisti dell’Emilia-Romagna e in convenzione a Incontri Internazionali Diego Fabbri, Centro Studi Leonardo Melandri e il Centro Diego Fabbri, sostiene – in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna – le professioni creative del territorio, attraverso un percorso di formazione, orientamento e avviamento al mondo del lavoro in ambito artistico e culturale.

"Vivarte" del Comune di Forlì è inserito nel progetto “Costellazione – Giovani connessioni creative”, con il contributo dell'Associazione Giovani Artisti dell’Emilia-Romagna, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna nell'ambito dell'Accordo di Collaborazione Geco 12 con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. Il bando è rivolto a selezionare giovani creativi dell’Emilia-Romagna per un percorso formativo gratuito dedicato alle professioni creative indirizzato ai giovani, dai 18 ai 34 anni, che vogliono intraprendere un percorso lavorativo in ambito culturale e creativo, per offrire agli stessi una realistica prospettiva di collocazione professionale nell’attuale sistema dell’arte e della cultura. Il termine per la presentazione delle iscrizioni è mezzanotte di domenica 11 febbraio 2024.

Sottolinea Paola Casara, assessora alle Politiche Giovanili del Comune di Forlì: "La creatività giovanile rappresenta un motore essenziale per lo sviluppo culturale e artistico della nostra comunità. Il progetto 'Vivarte', inserito nel più ampio 'Costellazione: giovani connessioni creative', riflette il nostro impegno nel sostenere e promuovere le forme espressive emergenti tra i giovani. Riconosciamo che la creatività è un catalizzatore di innovazione, crescita economica e benessere sociale. Questo progetto potrà contribuire ulteriormente a creare uno spazio in cui i talenti giovanili possano fiorire, connettersi e ispirarsi a vicenda. Investire nelle professioni artistiche non solo arricchisce il tessuto culturale del nostro territorio, ma contribuisce anche a plasmare il futuro con visione e originalità". L'intero progetto "Costellazione: giovani connessioni creative" è consultabile al link: https://www.giovazoom.emr.it/it/gaer/progetti/costellazione