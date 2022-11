Ferma l'auto, defeca a bordo strada e se ne va: "Lo fa di continuo, ormai è una prassi". Fioccano le segnalazioni

Rischia di essere multato con una sanzione amministrativa fino a 10mila euro l'uomo che, più di una volta, è stato sorpreso da automobilisti e cittadini a defecare sulla pubblica via tra Forlimpopoli, Santa Maria Nuova e Bertinoro. Sono diverse le segnalazioni, con tanto di "reportage" fotografico, giunte alla nostra redazione e relative all'uomo che da diverse settimane è il 'protagonista' di atti contrari alla pubblica decenza.

Nella fattispecie, l'uomo è stato visto più di una volta defecare a bordo strada sulla provinciale 61 tra Forlimpopoli e Santa Maria Nuova. "Dopo aver parcheggiato la macchina l'uomo si mette dal lato passeggero ed espleta i suoi bisogni - racconta un cittadino in una di queste segnalazioni - Si pulisce con la carta igienica, rigorosamente portata da casa, poi lascia tutto lì e riparte". Lo stesso uomo, con la stessa vettura, è stato visto anche compiere lo stesso gesto nel sottopassaggio sempre tra Forlimpopoli e San Piero ai Prati e anche poco distante dai parcheggi del centro commerciale "Le Fornaci" a Forlimpopoli. Insomma, sono diversi i luoghi pubblici scambiati dall'uomo per un wc a cielo aperto.

"Addirittura una volta - dice una segnalante - è stato visto stendere un telo a terra. Ha fatto tutto ciò che 'doveva fare', ha fatto un fagotto con il telo e lo ha caricato in auto, portandosi via tutto il 'malloppo'. Carta igienica esclusa, quella non se l'è riportata a casa. Qui nella nostra zona, sulla provinciale 61, è già la terza volta che viene visto...". Come riporta l'articolo 726, atti contrari alla pubblica decenza, l'uomo rischia una sanzone pecuniaria che va dai 5mila ai 10mila euro.