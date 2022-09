Si stende sulla Bidentina e intralcia il traffico: tempestivo intervento dei Carabinieri e sanitari

Si è steso lungo la Bidentina, intralciando temporaneamente la circolazione stradale. Il fatto è avvenuto venerdì mattina intorno alle 9.30 a Cusercoli, all'altezza di via Carini. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ed i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Meldola, che hanno provveduto a soccorrere l'uomo, un soggetto di nazionalità straniera. L'individuo, in buone condizioni di salute, è stato poi accompagnato al comando dell'Arma per il fotosegnalamento e per chiarire il perchè del gesto, che ha bloccato il flusso dei veicoli in entrambe le direzioni. Durante le operazioni di identificazione il soggetto è stato sempre collaborativo con gli uomini in divisa.