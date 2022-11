"Uomo vive nell'abbandono, senza utenze e con feci sul balcone": l'appello dei vicini al Servizi sociali

Chiedono un intervento risolutivo dei Servizi Sociali del Comune e degli altri enti coinvolti, i residenti di uno stabile che vivono in centro storico, nel quartiere di Schiavonia. Il problema è una situazione di degrado, già seguita dall’assistenza pubblica e dalla Polizia Locale, in cui vive un uomo all’interno di un appartamento, problema che – a detta della vicina che abita al piano di sopra – si estende anche nelle parti comuni, come le scale condominiali, oppure in aree visibili dall’esterno come per esempio i balconi.

La donna lamenta forte disagio: “Il mio vicino abbandona rifiuti deperibili sotto le finestre, negli spazi comuni (scale e corridoi), nonché anche escrementi, sia feci che urina, sul balcone e sulle pareti. Al piano di sopra l'odore è nauseabondo e questo richiama insetti ed animali infestanti, con rischi sanitari”. La vicina rileva che, per quanto può appurare lei, l’uomo vive in uno stato di sostanziale abbandono, in una casa senza utenze necessarie come gas e acqua.

Coinvolti nel problema ci sono almeno tre famiglie confinanti. La pioggia dilava le feci sul balcone, imbrattando le proprietà sottostanti. Anche il proprietario dell’appartamento in questione chiede un intervento di Ausl e Comune, dopo la visita congiunta effettuata dai Servizi sociali, ma che non avrebbe prodotto alcun miglioramento di una situazione di degrado che – dicono i vicini – perdura ormai da mesi. L’appello è che intervengano i Servizi sociali, non solo per ripristinare le condizioni di vivibilità nello stabile, ma che venga prestato l’adeguato aiuto e sostegno a quella che considerano una persona necessitante di assistenza.