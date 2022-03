Uova di Pasqua contro i tumori: la concessionaria si conferma al fianco dell'Ail

La concessionaria Comac Renault è di nuovo al fianco di Ail Forlì-Cesena - Associazione italiana contro leucemie-linfomi e mieloma - nell’impegno contro i tumori e le malattie del sangue. Grazie all’iniziativa “Ripara e dona” (1 euro donato per ogni servizio di riparazione o manutenzione eseguito nelle sedi Comac a Forlì e a Cesena) realizzata nel periodo natalizio, l’azienda ha destinato alla sezione AIL un generoso contributo. Ora la concessionaria, nella sua sede di Forlì in via Valzania, rappresenta uno dei Punti di Solidarietà AIL della provincia presso i quali si potranno trovare le “Uova di Pasqua” del sodalizio durante la Campagna di raccolta fondi 2022 iniziata il 18 marzo scorso”,

"Sosteniamo da tempo Ail Forlì-Cesena - sottolinea Elena Carpeggiani in rappresentanza di Comac Renault -. Dopo l’iniziativa natalizia “Riapra e Dona” ci siamo subito resi disponibili a supportare l’associazione anche in occasione della Pasqua. L’attenzione al territorio, nel quale siamo fortemente radicati, ci motiva ad essere al fianco di Ail, impegnata nella nostra provincia da oltre 25 anni". “Ringraziamo di cuore gli amici di Comac per la loro costante vicinanza - rimarca Ail - e per la disponibilità ad affiancarci durante la raccolta fondi “Uova di Pasqua Ail 2022” in corso, fino al 16 aprile. Le aziende della provincia hanno un grande potere nell’amplificare il nostro messaggio di vicinanza a quanti affrontano la malattia. E il loro appoggio è per noi una risorsa fondamentale”. Le Uova di Ail sono già disponibili. Per informazioni, prenotazioni e consegne a domicilio contattare i numeri 0543 782005, 331 3280989 o visitare il sito www.ailforlicesena.it