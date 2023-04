Uova di Pasqua per tutti i bimbi: tappa al Villaggio Mafalda per i Motores Voltre

Come ormai da tradizione consolidata il gruppo motociclistico Motores Voltre ha fatto visita ai bambini e ai ragazzi del Villaggio Mafalda della Cooperativa Sociale Paolo Babini per le festività pasquali, regalando le uova di cioccolato ad ognuno di loro. Il ricavato dell’acquisto delle uova è andato anche quest’anno a favore della ricerca per la lotta alla fibrosi cistica, raddoppiando di fatto l’effetto del gesto solidale. Per i ragazzi, gli operatori e le famiglie volontarie che abitano al Villaggio Mafalda è stata una bella giornata di festa, un’occasione per passare una mattina in serenità. Le iniziative benefiche del gruppo motociclistico sono fatte nel ricordo di Andrea Pascucci, per tenerne viva la memoria attraverso l’impegno a favore della comunità.