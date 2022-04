Uova per i bimbi e aiuti per gli ucraini: la Pasqua solidale del Rotary Club

In occasione della Pasqua, il Rotary Club Forlì, insieme al Gruppo Consorti, ha promosso un doppio gesto di solidarietà acquistando uova di cioccolato dall’Ail (Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma) che poi ha donato al reparto di Pediatria dell’ospedale “Morgagni-Pierantoni” di Forlì alla presenza del direttore dell’Unità operativa Enrico Valletta, e della sua equipe. Sempre il Rotary Club Forlì, attraverso il Gruppo Consorti coordinato da Stefania Monti, ha realizzato un’iniziativa umanitaria a sostegno della popolazione ucraina.

Nei giorni scorsi, infatti, in collaborazione con Lions Club Forlì Cesena Terre di Romagna, Soroptimist, Comitato Gruppo Consorti Tre Valli, vi è stata la consegna al Comitato per la Lotta contro la Fame nel Mondo di materiale di primo intervento, per l’igiene personale, e di medicinali da destinare all’Ucraina, e la Caritas diocesana ha ringraziato per la donazione. L’iniziativa è il frutto di una collaborazione che continua tra i club service di Forlì e l’Associazione Progetto Ruffilli e che è stata avviata lo scorso Natale con la “Casetta della Solidarietà” per la condivisione di progetti utili per il territorio e a favore di azioni umanitarie.

"La forza degli aiuti - afferma la responsabile del Gruppo Consorti - nasce anche dalla collaborazione e dall’amicizia". “Una cena con CavaRei e i suoi influencer” è invece il titolo della conviviale riservata ai soci del Rotary Club Forlì che si svolgerà mercoledì alle 20 al Circolo dell’Aurora a Palazzo Albicini, in Corso Garibaldi 80, e che sarà introdotta dal presidente del sodalizio, Pierluigi Ranieri.