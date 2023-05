Urbanistica, corsa contro il tempo per 45 aree che rischiano di perdere l'edificabilità. E presto debutta il nuovo Pug

Sarà un anno cruciale per l'urbanistica di Forlì, vale a dire per i grandi progetti edilizi che stanno cambiando e cambieranno il volto urbano della città. Se, infatti, come è noto, arriveranno un grande insediamento commerciale nella zona del casello A14 e una nuova grande area industriale a Villa Selva, non mancano molti altri progetti - 45 per l'esattezza - che si trovano in una corsa contro il tempo, sotto la “tagliola” della scadenza della fine dell'anno, quando finirà un lungo periodo transitorio che traghetterà alla nuova legge urbanistica regionale.

Il Comune, da parte sua, avvierà nelle prossime settimane il lungo iter per definire, al posto del vecchio 'Poc', il nuovo Piano Urbanistico Generale (Pug), che dovrà disegnare la città da qui al 2050, negli auspici della legge per azzerare il consumo del suolo. Intanto, però, si costruisce eccome ed anzi il periodo transitorio ha portato ad un'accelerazione dei progetti in corso. Di questo si è discusso nell'approfondimento chiesto dai gruppi di opposizione in Seconda Commissione Consigliare, questo pomeriggio (martedì), alla presenza del vicesindaco con delega all'Urbanistica Daniele Mezzacapo.

Primo dato è che tutte le aree urbanizzabili, di ogni tipo, per le quali non è stata avviata un'istruttoria entro il 15 giugno 2021 sono da considerarsi non più edificabili, in quanto in quella data scadeva il vecchio Poc (Piano operativo comunale). Esistono però 45 aree, appunto, che si sono avvalse delle deroghe previste dal periodo transitorio concesso dalla legge ma che perderanno l'edificabilità se non completeranno l'iter alla fine dell'anno. Accanto a queste ci sono poi altri 57 interventi urbanistici attualmente in corso, autorizzati con la vecchia legge, dove i costruttori stanno realizzando le opere pubbliche di urbanizzazione. Sono solo 2, invece, i vecchi interventi “incagliati” nel fallimento delle imprese costruttrici.

Secondo i dati forniti dal Servizio Ambiente e Urbanistica, si contano in particolare 13 piani attuativi presentati prima della scadenza del Poc: 6 sono di insediamenti residenziali, 3 di terziario (senza superfici di vendita), 1 misto e 3 produttivi. Ci sono poi 25 piani attuativi più vecchi approvati, ma poi mai avviati dai proponenti e per i quali manca una convenzione con il Comune per definire le opere pubbliche: in gran parte sono aree residenziali ferme per il rallentamento del mercato immobiliare (19), a cui si aggiunge del terziario (3) e del produttivo (3). Di questi 25 piani ben 10 risalgono a un periodo tra i 7 e i 14 anni fa. Ricadono nella scadenza del 1 gennaio 2024, infine, 7 proposte di insediamento con accordo operativo previsto dalla nuova legge: 2 residenziali, 3 terziario e 2 produttivo. In quest'ultima categoria ricadono la maxi-area espansione dell'area industriale di Villa Selva e il contestato 'Polo H', di Vecchiazzano, con previsione di espansione commerciale e dei servizi.

Il vicesindaco Mezzacapo rileva la mole di lavoro ricaduta sugli uffici per effetto della nuova legge regionale e delle deroghe che ha concesso: “Gli uffici si sono fatti carico di una grande mole di lavoro da concludere perentoriamente entro la fine dell'anno. Si pensi solo ai numerosi convenzionamenti, veri e propri contratti di grande importanza e complessità che vanno a definire le opere pubbliche richieste. A tutto questo l'amministrazione comunale si è fatta carico di realizzare internamente il nuovo Pug, che sarà presentato in 3-4 commissioni consigliari prossime ad essere fissate”.

Critico l'intervento di Lauro Biondi (Forza Italia), secondo cui “la Regione non governa l'urbanistica, con un periodo transitorio lunghissimo di 6 anni”. Sono intervenuti per chiarimenti anche Loretta Prati (Pd), Giorgio Calderoni (Forlì e Co) e Franco Bagnara (Movimento 5 Stelle).