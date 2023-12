Urbanistica, gli ambientalisti: "Basta costruire nuove infrastrutture. In futuro saranno solo scheletri"

"Basta cementificare". E' l'appello di Ornella Mordenti, coordinatrice del Taaf, il Tavolo delle associazioni ambientalistiche forlivesi. "I danni causati dalla perdita di suolo riguardano tutti i cittadini e in Italia sono stimati intorno agli 8 miliardi all’anno, una spesa che senz’altro rallenta la ripresa del nostro Paese - esordisce Mordenti -.Il Comune di Forlì sta ancora consumando suolo con la costruzione di medie strutture inutili, altri circa 320.000 metri quadrati di consumo previsti". Mordenti cita come esempio il "Polo H", previsto a Vecchiazzano che prevede la costruzione di bar, ristoranti, supermercati, casa di riposo per oltre mila metri quadrati di superficie, il parco commerciale "Formi" a Pieveacquedotto, che comprende 24 negozi e servizi per un totale di 75mila metri quadrati di suolo; e il "Polo Alpaca" a Villa Selva che prevede la costruzione di un centro logistico per un totale di 240mila metri quadrati di suolo".

Il Tavolo delle Associazioni Ambientaliste di Forlì e Parents for Future Forlì dicono "basta a queste scelte orientate esclusivamente ad un ritorno economico (per pochi) senza alcun rispetto per l’ambiente, la salute e la sicurezza dei cittadini. E’ sbagliato continuare a costruire nuove infrastrutture con ulteriore consumo di suolo e non recuperare invece tutte le strutture abbandonate che si trovano sul territorio forlivese. Poi fra pochi anni anche tutti questi nuovi centri commerciali chiuderanno e creeranno nuovi scheletri con tutto ciò che ne consegue a livello ambientale". Le associazioni lanciano un appello all'amministrazione comunale "affinchè nel prossimo Piano Urbanistico Generale, che si sta definendo, si preveda consumo di suolo zero, non prendendo in considerazione nemmeno il 3% ancora concesso visto l’enorme consumo di suolo di questi anni. Nel Pug vi deve essere solo riuso e rigenerazione di suoli e fabbricati. In tal senso, servono azioni concrete di censimento del patrimonio edilizio non utilizzato o abbandonato e un sistema di incentivi per il recupero di tale patrimonio. Nel Piano del Commercio del 2017 erano state previste 77 aree idonee, 51 sono state attuate o sono in fase di attuazione". Taaf e Parents chiedono di "togliere dal Pug queste 51 aree ancora non assegnate e di trasformarle in zone verdi, con piantumazione di alberi e creazione di giardini".

"Continueremo ad insistere perché si affermi una visione di città che assuma la priorità della tutela ambientale e promuova un utilizzo del territorio coerente con essa, contrastando iniziative, come quella dell’apertura di nuovi supermercati o aree commerciali, che ripropongono una vecchia e superata idea di sviluppo del consumo e del commercio non più sostenibile", viene rimarcato. Conclude Mordenti: "Il suolo è il sistema più complesso della Terra ed è vivo; è concentrato in uno strato sottile di circa 1 metro costituito da argilla, sabbie e limo, ma soprattutto da materia organica dove si apre-chiude il ciclo del carbonio, l'elemento della vita. Milioni di organismi viventi vi lavorano per generare quell'humus che è la base della alimentazione vegetale e della biodiversità. La sua perdita è per sempre. Questo suolo assorbe molta più CO2 della vegetazione ed è una gigantesca spugna che trattiene fino a 3,8 milioni di litri di pioggia per ettaro: questo spiega facilmente perché, continuando a cementificare, la quantità d'acqua esondabile è sempre maggiore. Le cementificazioni stanno dilapidando questo patrimonio. Tutto questo gli amministratori non lo ritengono così importante da condizionare le scelte urbanistiche, ma prediligono rapide rendite economiche, non capendo che così continueranno a presenziare impotenti ai prossimi danneggiamenti ambientali, alluvioni, esondazioni, dissesto idrogeologico, ma anche siccità e temperature insopportabili che il clima, sempre più inclemente ci riserverà".