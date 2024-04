L'ex assessore difende i maxi-centri commerciali e produttivi: "Furono scelte del Pd e non di Zattini. E io ne sono orgoglioso"

Difende i nuovi insediamenti industriali e commerciali, tra cui il Formì, la grande area produttiva 'Mattei 2' da 23 ettari, in via Mattei, e il Polo H, che vedrà l'insediamento di un nuovo supermercato a quattro passi dall'ospedale: è la posizione che prende Elvio Galassi, 78 anni, assessore per dieci anni, dal 1999 al 2009, nelle giunte di Franco Rusticali e Nadia Masini, dove ha avuto anche la delega all'urbanistica. Storico esponente Pd, ha lasciato il partito per la vicenda Sapro, che l'ha visto oggetto di un lungo processo giudiziario durato 12 anni e concluso con un'assoluzione, al termine del quale si è detto “tradito dal partito”.

Galassi ricorda che era nella “stanza dei bottoni” quando prendevano forma questi provvedimenti urbanistici, quasi 20 anni fa, e approvati in via definitiva nelle ultime due sedute di Consiglio comunale. Attacca l'ex assessore, che ora è esponente di Italia Viva e milita nella parte di partito che ha seguito la linea ufficiale di sostenere Gian Luca Zattini: “La critica al Sindaco Zattini mi sembra ingenerosa: tutti gli interventi che si criticano, e che vengono a conclusione del loro iter amministrativo, sono frutto delle scelte fatte dal centrosinistra, che dovrebbe dimostrare più coerenza, che forse sarebbe gradita anche dai cittadini”.

Galassi non disconosce quelle scelte, ed anzi le appoggia: “Personalmente mi ritengo coerente con scelte fatte da precedenti Giunte, nelle quali in alcune ero anche io amministratore, e altre successive al mio mandato, e ritengo che la Giunta Zattini abbia fatto bene a completare il percorso urbanistico già definito. Non so se tutte le scelte precedenti siano state giuste, ma il partito che rappresentava i sindaci passati è sempre stato il PD, e sentire adesso certe affermazioni nei dibattiti pubblici dai sui esponenti e anche dallo stesso candidato Sindaco mi lascia veramente sconcertato”.

E la maxi-area produttiva “Mattei 2”, a Villa Selva, ricorda Galassi, “è una scelta fatta dalla Giunta Rusticali nel P.R.G. del 2003/2004 e fu fatta dopo studi attenti da società certificate che collaboravano alla redazione del P.R.G. perché quell'area doveva servire allo sviluppo dello scalo merci e per i nuovi insediamenti industriali. Quella scelta io la difendo ancora, semmai c’è da chiedersi perché negli anni non si è con più decisione portato avanti quel progetto. Lo stesso scalo merci è ancora un’opera incompiuta, è possibile che aziende di livello mondiale come la Ferretti debbano spendere ingenti somme per raggiungere il porto di Ravenna?”.

Dall'esponente di Italia Viva anche il consenso al polo commerciale vicino al casello A14 che ha poi preso il nome di 'Formì': “Ogni città che si rispetti ha all’uscita dell’autostrada una zona commerciale e terziaria, ha fatto bene il Sindaco a completare un’area già definita tale nel piano regolatore della Giunta Rusticali, perché anche questa è il prodotto di un disegno urbanistico preciso, collegare quell’area all’Iper e a quella terziaria di Via Gordini”.

Stessa linea sul Polo H, che vedrà 'insediamento di un supermercato vicino all'ospedale Morgagni-Pierantoni: “Non fu una scelta derivata da speculazione edilizia, ma era funzionale al trasferimento dell’ospedale Pierantoni Morgagni, soprattutto per una residenzialità temporanea dei famigliari di ammalati che venivano e vengono da altre parti del Paese, per residenza del personale medico e infermieristico e di una struttura per anziani e per servizi essenziali al quartiere di Vecchiazzano che è in continua espansione. Quindi difendo anche quella scelta, come del resto fece tutto il Centro Sinistra quando si approvò in Consiglio Comunale per poi adesso essere il più critico. Se poi adesso la Giunta Zattini adeguandosi alle decisioni della Giunta Drei, ha modificato in parte la destinazione ad uso commerciale non cambia il mio giudizio su quella scelta”.

Non manca di togliersi i sassolini dalle scarpe: “Voglio accennare alla vicenda Sapro, e credo di poter dire qualcosa dopo 12 anni di calvario giudiziario, con assoluzione piena nel penale nei tre gradi di giudizio, e non ancora concluso sul piano civile. Ne accenno perché la vicenda Sapro riguarda tutto quello di cui stiamo parlando, chi ha chiesto il fallimento della società al Consiglio Comunale fu il Sindaco Balzani e il gruppo PD votò a favore e da quel giorno sono rimaste bloccate aree industriali, con conseguente blocco dei lavori in diversi comuni”. Da Galassi anche una difesa di Zattini sull'alluvione: “Non penso che il Sindaco e la sua Giunta non abbiano commesso degli errori, alcuni anche evitabili e che i cittadini colpiti da questa tragedia non dimenticheranno, tra cui soprattutto l'aver concesso e creduto troppo alle promesse fatte dagli uomini di Governo”, tuttavia “qualsiasi sindaco di fronte a questo cataclisma si sarebbe trovato in difficoltà e commesso errori, ma detto ciò sono sconcertato di fronte a una strumentalizzazione così palese in funzione elettorale”. Ed attacca: “Chi ha fatto costruire in aree a rischio inondazione? Noi del centro sinistra. chi doveva pulire i fiumi? La Regione a guida Centro sinistra. Cosa ha fatto il Consorzio di Bonifica per mantenere puliti gli scoli nelle campagne e nelle colline? Certo anche lo Stato non ha finanziato opere idrauliche importanti”.

Ed infine sulla posizione di Italia Viva: “Non aderiamo a una coalizione di centro destra, ma non lo faremmo nemmeno per una coalizione di centro sinistra, consideriamo il mandato del Sindaco Zattini in questi 5 anni drammatici con il Covid e l’alluvione, pur con tante contraddizioni e limiti, almeno meritevole di aver mantenuto un livello di città vivibile dal punto di vista sociale, e non è un merito da poco. In conclusione non difendiamo le scelte della Giunta e del Sindaco sugli interventi infrastrutturali proposti negli ultimi anni, difendiamo con coerenza le scelte delle amministrazioni e i Sindaci di Centro Sinistra che avevano fatto negli anni precedenti, non cambiamo idea se una cosa è giusta o sbagliata, in base al colore di chi la presenta, di quelle scelte ne sono ancora orgoglioso”, conclude Galassi.