Urbanistica, nuovo impianto produttivo a San Giorgio: il piano visionabile in Comune

E' stato depositato nella segreteria del Servizio Ambiente e Urbanistica - Area Servizi all'Impresa e al Territorio del Comune di Forlì il Piano Urbanistico Attuativo per il primo stralcio relativo al comparto classificato nel Poc (Piano operativo comunale) come “Ambiti specializzati per attività produttive agroalimentari di nuovo impianto”, denominato ''DA.2-7'', in località San Giorgio in fregio a via Zampeschi.

Gli elaborati relativi al PUA sono depositati per sessanta giorni e possono essere visionati su appuntamento telefonico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.30; martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 (tel. 0543.712825) o tramite consultazione online sul portale della Rete Civica Comunale, nella sezione Amministrazione Trasparente – Pianificazione e governo del territorio – Atti di Governo – Unità Attuazione Urbanistica: piani urbanistici attuativi. Entro l’11 aprile 2023 chiunque può formulare osservazioni, che saranno valutate prima dell'approvazione definitiva, sui contenuti del PUA, indirizzandole al Servizio Ambiente Urbanistica - Area Servizi all'impresa e al Territorio del Comune di Forlì, Piazza Saffi n. 8. Il responsabile del Procedimento di approvazione del PUA è il funzionario tecnico dell’Unità Attuazione Urbanistica, architetto Laura Baccarini.