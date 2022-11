Ursula Valmori è la nuova presidente della Comunità del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi

La sindaca di Premilcuore, Ursula Valmori, è stata nominata Presidente della Comunità del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna. Resterà in carica fino alla fine del suo mandato da prima cittadino. "Ringrazio i colleghi sindaci ed il mio predecessore Daniele Valbonesi, sindaco di Santa Sofia, per la fiducia accordatami", il messaggio scritto sulla sua pagina Facebook. La Comunità del Parco è costituita dai Sindaci dei Comuni di Poppi, Pratovecchio Stia, Bibbiena, Chiusi della Verna, San Godenzo, Londa, S.Sofia, Premilcuore, Tredozio, Portico e San Benedetto e Bagno di Romagna, dai Presidenti della Regione Emilia- Romagna e della Regione Toscana; dai Presidenti della Provincia di Forlì- Cesena, della Provincia di Arezzo e della Provincia di Firenze; dai Presidenti delle Comunità Montane territorialmente interessate.

La Comunità del Parco è un organo consultivo e propositivo dell'Ente Parco che designa quattro rappresentanti per la formazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco; delibera, previo parere vincolante del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco, il Piano pluriennale economico e sociale, che sottopone all'approvazione della Regione e vigila sulla sua attuazione; esprime parere obbligatorio sul bilancio e sul conto consuntivo dell'Ente Parco; esprime parere obbligatorio in merito al regolamento del Parco; esprime parere obbligatorio in merito al Piano del Parco; esprime il proprio parere su altre questioni a richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo; e adotta il regolamento di organizzazione.