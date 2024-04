"Proteggersi dal tetano è importante": al via una due giorni di open day all'ospedale Morgagni-Pierantoni

Oggi, mercoledì, e giovedì è previsto un open day dedicato alla vaccinazione antitetanica. La somministrazione del vaccino avverrà dalle 14 alle 16 al Padiglione Vallisneri dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì. L’invito, spiegano dall'Unità Operativa di Igiene Pubblica, "è rivolto in particolare a coloro che non sono mai stati vaccinati per il tetano, oppure hanno fatto l'ultima dose di richiamo da più di 10 anni. Proteggersi dal tetano è sempre importante perché le spore di questo batterio si trovano nell’ambiente e possono entrare nel corpo attraverso ferite anche banali o inapparenti come una puntura da spina di rosa".

Per accedere alle vaccinazioni in altre giornate o orari è sempre possibile prenotare attraverso il CUP e Cup tel (800002255). Lo stato vaccinale può essere verificato sul Fascicolo Sanitario Elettronico o in alternativa può essere richiesto tramite la mail vaccinazioni.fo@auslromagna.it.

