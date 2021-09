Vaccinazioni nelle scuole, la clinica mobile fa tappa all'Alberghiero: tra somministrazioni e informazioni

Martedì il camper delle vaccinazioni ha fatto tappa all'Istituto Alberghiero di Forlimpopoli. Una decina le vaccinazioni somministrate, tante le richieste di informazioni e spiegazioni relative al vaccino. "Nella clinica mobile vengono accolti e vaccinati con prima dose tutti coloro che si presentano - ricorda l'Ausl Romagna -. L'accesso alla vaccinazione avviene in modo diretto, senza prenotazione. Basta presentarsi con la tessera sanitaria e un documento di identità". La compilazione dei moduli viene fatta sul posto, così come la vaccinazione ed il periodo di osservazione al termine dell’inoculazione.

Per i minori occorre la presenza di almeno un genitore e la presentazione della necessaria documentazione di delega. "Ovviamente nulla cambia circa le altre modalità di accesso già in essere per gli utenti minori, che possono accedere alla vaccinazione, previa prenotazione, attraverso il sistema Cup, oppure con accesso diretto alle sedi vaccinali", prosegue l'Ausl.

La clinica mobile è attesa ad altre tre tappe nelle scuole: mercoledì all'istituto tecnico "Saffi Alberti, nel parcheggio adiacente l'istituto Turati, giovedì al Liceo Artistico e Musicale "Antonio Canova", nel cortile interno, e il 6 ottobre all'Istituto Tecnico Tecnologico Statale "Marconi", con sosta nel cortile interno. Gli operatori saranno operativi dalle 11 alle 15.