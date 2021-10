Vaccinazioni anti-covid, nessun scossone nel Forlivese. In aumento i dipendenti Ausl sospesi in Romagna

Si attesta all’84% la percentuale dei forlivese che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino anti-covid. Nessun scossone quindi alla campagna vaccinale per quanto concerne il comprensorio di Forlì nonostante l'obbligo degl green pass negli ambienti di lavoro. E' quanto emerge dall'informativa dell'Ausl Romagna aggiornata al 25 ottobre. Il nostro ambito viene quindi raggiunto da quello ravennate, che nell'ultima settimana ha registrato un punto percentuale di crescita, mentre quello Cesenate è stabile all'83%. Più attardato il Riminese, con una percentuale che non va oltre il 76%.

Nella fascia 12-19 anni Forlì è al 71%, seconda a Ravenna col 72%, mentre è prima nella fascia 20-29 anni con l'81% (Ravenna e Cesena sono all'80%). Per quanto riguarda la fascia 30-39 anni è vaccinato il 76% dei forlivesi (dato eguagliato anche da Cesena e Ravenna), mentre nella fascia 40-49 e 50-59 Forlì è prima con il 79 e 86%. Percentuali di vaccinati alte anche nella fascia 60-69 (88%) e in quella 70-79 (92%), mentre tra gli over 80 è vaccinato il 98% dei forlivesi. E' potenzialmente immune al virus, vale a dire che ha completato il ciclo di vaccinazione, l'82% dei forlivesi.

Al 25 ottobre le prime dosi (comprese dosi uniche) somministrate nei centri vaccinali della Romagna sono state 827.569 (300.609 nella provincia di Forlì-Cesena) ,mentre le seconde dosi 732.004 (265.188 nel territorio forlivese e cesenate). Le dosi somministrate dai medici di medicina generale sono 69.598 (26.145) mentre nelle aziende 8.038. Dal 20 settembre è iniziata la somministrazione della terza dose riservata ai soggetti con patologie indicate direttamente dal ministero della Salute, le dosi già somministrate sono 21.196.

"Da qualche settimana abbiamo iniziato la somministrazione delle terze dosi, partendo dalla popolazione più fragile per età e patologia, poi gli operatori sanitari e da martedì anche gli over 60 - ricorda il direttore sanitario dell'Ausl Romagna, Mattia Altini -. E’ fondamentale che anche in questo caso l’adesione alla terza dose sia alta. Un richiamo particolare lo rivolgiamo agli operatori sanitari per l’importante ruolo che svolgono nella cura dei malati".

Per quanto riguarda la situazione dei dipendenti dell’Ausl Romagna non vaccinati, in 202 sono stati sospesi dallo svolgimento di attività: 14 sono dirigenti (-1), 167 appartengono ad altri settori non specificati (+17), 21 lavorano in convenzione con l’azienda sanitaria (+1), circa un 1% del totale. Le sospensioni sono 17 in più rispetto alla settimana precedente.