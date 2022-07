Vaccinazioni anti-covid, più sedute sul territorio: ecco le sedi e gli orari nella provincia

Con l’avvio della quarta dose (seconda dose di richiamo o secondo booster) del vaccino anti-Covid per gli over60 e le persone con elevata fragilità a partire dai 12 anni, l’Ausl della Romagna ha potenziato l’attività degli hub vaccinali e, per agevolare l’accesso e la vaccinazione alla popolazione che risiede in aree più distanti, ha programmato le seguenti sedute vaccinali aggiuntive sul territorio.

Sedi e orari

Mercato Saraceno: mercoledì 27 luglio e mercoledì 10 agosto dalle ore 9 alle ore 13, presso la Casa della Salute Valle Savio. Accesso su prenotazione.

Bagno di Romagna: giovedì 4 e giovedì 18 agosto dalle ore 9 alle 13, presso l’Ospedale Angioloni. Accesso su prenotazione

Cesena: domenica 31 luglio e domenica 7 agosto dalle ore 8.30 alle 13.30 presso la Piastra Servizi dell'ospedale Bufalini. Accesso su prenotazione

Premilcuore: giovedì 28 luglio dalle 9 alle 15 presso la struttura residenziale Ricci. Accesso su prenotazione

Rocca San Casciano: giovedì 4 agosto dalle 9 alle 15 presso la Casa della Salute. Accesso su prenotazione

Santa Sofia: mercoledì 10 agosto dalle 13.30 alle 19.30 presso l’Ospedale Nefetti area ambulatoriale. Accesso su prenotazione

Modigliana: giovedì 11 agosto dalle 9 alle ore 15 presso la Casa della Salute. Accesso su prenotazione