Vaccinazioni anti-covid, prime e seconde dosi: dato invariato. Oltre 12mila terze dosi inoculate

Resta invariata la percentuale di somministrazioni di prime dosi nel comprensorio di Forlì. Almeno l'85% dei forlivesi ha ricevuto una dose di siero anti-covid, percentuale più alta in Romagna che viaggia con una media dell'82%. Invariata la situazione anche sul resto del territorio: Ravennate e Cesenate all'84%, mentre il Riminese non si scrolla dal 77%. Non si è vaccinato ancora il 27% dei giovani tra i 12 ed i 19 anni, il 18% tra i 20 ed i 29 anni e il 23% tra i 30 ed i 39 anni. Per quanto riguarda la fascia 40-49 anni ha ricevuto il siero l'80% dei forlivesi, l'86% nella fascia 50-59, l'89% in quella 60-69, il 92% tra i 70 ed i 79 anni e la quasi totalità degli over 80.

Ha completato il ciclo vaccinale l’84% dei forlivesi, anche qui dato stabile. Per quanto concerne le terze dosi, al primo pomeriggio di mercoledì sono state somministrate 12.118 terze dosi di vaccino, 10.612 delle quali all'Hub e le restanti nel residenze per anziani. Al 15 novembre le prime dosi (comprese dosi uniche) somministrate nei centri vaccinali della Romagna sono state 834.620 (302.348 nella provincia di Forlì-Cesena), mentre le seconde dosi 752.654 (270.829 nella nostra provincia) e le terze 68.083 (18.582). Le dosi somministrate dai medici di medici generale sono 74.012 (28.100) mentre nelle aziende 8.038.