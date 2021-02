Lotta al covid, a Predappio vaccinazioni a teatro: gli over 80 sono oltre 500

Anche il Comune di Predappio, insieme all'Ausl, si sta preparando alla campagna di vaccinazioni anti-covid, che verrà svolta al teatro comunale. "Il Comune sta lavorando affinchè tutte le richieste dell’Ausl siano esaudite per avere un luogo sicuro e attrezzato", viene precisato dall'amministrazione comunale. Secondo il piano, "dovrebbero essere vaccinate a Predappio 120 persone al giorno. Essendo gli ultraottentenni predappiesi circa 570 (a cui vanno aggiunti i quasi 100 di Premilcuore), considerando che gli ospiti delle strutture sono già stati vaccinati, in qualche giorno tutti riusciranno ad avere il vaccino". Ancora non si conosce la data esatta della partenza.

Da lunedì chi è nato nel 1936 o in anni precedenti può prenotarsi per il vaccino anticovid. Non serve la prescrizione medica: bastano i dati anagrafici - nome, cognome, data e comune di nascita - o, in alternativa, il codice fiscale. Le prenotazioni avvengono al numero 800 002255 (da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 19, mentre il sabato e prefestivi dalle 7.30 alle 13.309 al Cup di Predappio in via Trieste 4, nelle farmacie di Predappio e Fiumana e online attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico, l’App ER Salute o il CupWeb.

All’atto della prenotazione, al cittadino saranno comunicati la data e l’orario in cui si verrà vaccinati. Nel caso in cui si sia impossibilitati ad essere trasportati per effettuare la vaccinazione, ci si può rivolgere direttamente alla propria Ausl.