Al via anche nel Forlivese la vaccinazione anti-covid nelle case degli over 80

Da venerdì scorso è partito anche nel Forlivese il servizio di vaccinazione anti-covid a domicilio agli over 80. Il siero è stato iniettato agli anziani della zona di Forlimpopoli, Bertinoro e Forlì, con la collaborazione dei medici di famiglia (dottor Peca e dottor Castellani), della Direzione del Dipartimento di Cure Primarie (dottor Varliero e dott.ssa Boschi) e della direzione Infermieristica e Tecnica (dottoressa Mazzini), che hanno garantito tutto il processo di individuazione degli anziani e la programmazione ed esecuzione della procedura in sicurezza. Sono stati vaccinati cittadini con una età compresa tra gli 82 anni e i 94 anni e tutti sono stati adeguatamente controllati dal personale sanitario secondo i protocolli in uso.

"La vaccinazione proseguirà nel rispetto della tempistica, della modalità e dei criteri di priorità previsti dalle indicazioni regionali e aziendali", spiega la direzione del servizio infermieristico e tecnico dell'Ausl Romagna. Le squadre dedicate al servizio sono due e sono composte da un medico ed un infermiere esperto che si alternano a domicilio. "Questo al fine di garantire un processo vaccinale sicuro e la osservazione di quindici minuti post vaccinazione - viene aggiunto -. Gli operatori arrivano al domicilio del vaccinando individuato e pre-allertato e assicurano il processo vaccinale avendo cura di verificare il livello di conoscenza il vaccinando possiede sulla vaccinazione, fornire informazioni a lui e al suo familiare, acquisire il consenso informato e l'anamnesi pre-vaccinale, somministrare la vaccinazione, registrare la vaccinazione ed infine osservare la persona vaccinata dopo la vaccinazione".