Vaccino anti-tetano, nuova seduta straordinaria: "Importante proteggersi da ferite banali"

"Non partire per le vacanze estive senza la vaccinazione contro il tetano". Prosegue anche in estate, con nuove sedute vaccinali straordinarie ad accesso libero, la campagna di vaccinazione antitetanica promossa dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica e rivolta in particolare a chi non è mai stato vaccinato contro il tetano, o a chi non fa richiami da più di dieci anni. Spiegano dall'Ausl Romagna: "Essere protetti contro questa malattia pericolosa e troppe volte sottovalutata è particolarmente importante, soprattutto con l’arrivo della stagione calda, quando cresce la voglia di stare all’aria aperta e aumenta il rischio di piccole ferite anche banali, come la puntura di una spina di rosa, un graffio o una scheggia nel piede, che possono essere la porta di accesso delle spore del batterio che causa il tetano". Le vaccinazioni si svolgeranno mercoledì 12 giugno dalle 14 alle 16 al Padiglione Vallisneri dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni". "La vaccinazione è gratuita e verrà offerto il vaccino combinato Difterite–Tetano oppure Difterite-Tetano-Pertosse per proteggersi anche verso queste malattie, così come raccomandato dai Piani Vaccinali nazionale e regionale - viene spiegato -. Per accedere alla vaccinazione in altri giorni e orari è possibile prenotare tramite Cup e CupTel 800002255". Lo stato vaccinale può essere verificato sul Fascicolo Sanitario Elettronico. Per informazioni è possibile rivolgersi inviando una mail a vaccinazioni.fo@auslromagna.it,