Vaccinazioni over 85, l'impegno di Auser: "Volontari in campo per aiutare i più fragili"

Con l’avvio delle vaccinazioni anti-Covid 19 per gli over 85, l'Auser di Forlì con la sua rete di volontari, si è messa a disposizione per fornire il suo supporto. La rete solidale dell’associazione è a disposizione, previa prenotazione, ad accompagnare gli anziani in auto nelle strutture preposte per effettuare la vaccinazione anti Covid. "Siamo in campo ora più che mai con i nostri volontari - sottolinea il presidente nazionale Enzo Costa - per venire incontro ai bisogni degli anziani più fragili".

"Gli over 80 hanno anche molte difficoltà nell’utilizzare i nuovi strumenti digitali e ci stiamo attivando per fornire loro un’adeguata formazione - spiega la presidente di Auser Forlì, Maria Luisa Bargossi -. Dall’emergenza Covid l’Auser non si è mai fermata e continua ad essere vicina agli anziani fragili con la sua rete di prossimità". Si può contattare la sede Auser di Forlì tramite il sito www.auserforli.it oppure telefonando al 0543404912.