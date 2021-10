Vaccini anti-covid, già oltre 400 terze dosi somministrate. Nuova tappa per la clinica mobile

Sono 409 le terze dosi di vaccino somministrate nell'hub vaccinale della Fiera di Forlì, per pazienti in carico ai reparti di Nefrologia,Ematologia e Oncologia. Dal 20 settembre l'Ausl Romagna ha avviato la chiamata attiva delle persone con patologie che comportano una condizione di immunodepressione. "Le attuali evidenze sui vaccini anti Covid-19 in soggetti sottoposti a trapianto di organo solido o con marcata compromissione della risposta immunitaria per cause legate alla patologia di base o a trattamenti farmacologici e che abbiano già completato il ciclo vaccinale primario, mostrano un significativo beneficio, in termini di risposta immunitaria, a seguito della somministrazione di una dose aggiuntiva di vaccino", informa l'Ausl Romagna. Per informazioni e chiarimenti sulla somministrazione della terza dose: https://www.auslromagna.it/notizie/item/3742-ausl-romagna-vaccino-covid-al-via-la-terza-dose-per-le-persone-con-immunodepressione.

Per quanto riguarda la clinica mobile vaccinale, invece, tra scuole e mercati del comprensorio forlivese, sono state inoculate 267 dosi. Mercoledì l'ambulanza appositamente allestita farà tappa all'Istituto Tecnico Tecnologico Statale Guglielmo Marconi, in Viale della Libertà 14, nel cortile interno dell'istituto. "L’obiettivo è quello di fornire una occasione in più per aderire alla vaccinazione e al contempo sensibilizzare e informare sulla campagna di immunizzazione - ricorda l'Ausl Romagna -. Saranno accolti e vaccinati con prima dose tutti coloro che si presenteranno, non solo studenti ma anche i loro familiari, il personale scolastico e cittadini che ancora non hanno effettuato, né prenotato alcuna dose. L’accesso è diretto, senza necessità di prenotazione. Basta presentarsi con tessera sanitaria e un documento di identità, la compilazione dei moduli sarà fatta sul posto, così come la vaccinazione ed il periodo di osservazione al termine dell’inoculazione. Si ricorda che per i minori occorre la presenza di almeno un genitore e la presentazione della necessaria documentazione che è scaricabile dal sito di Ausl Romagna al link https://www.auslromagna.it/ricerca/download/covid-19-vaccinazione/moduli-consenso-vaccinazione-minori".