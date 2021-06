Vaccini anti-covid, l'Ausl Romagna lancia il "last minute": ecco la novità

A partire da venerdì inizieranno le prenotazioni per la fascia 30-34enni 8 nati dal 1987 al 1991) attraverso i consueti canali Cup, Farmacup Cuptel e Cupweb

Dopo il successo registrato mercoledì con le prenotazioni last minute riservate alle serate di giovedì e venerdì, andate esaurite tutte nel pomeriggio, Ausl Romagna ha deciso di estendere questa modalità, a partire da venerdì pomeriggio alle 15, per tutti i giorni a seguire. Tutti i giorni, quindi a partire dalle ore 15, i cittadini attraverso i consueti canali (Cup, Farmacup, Cuptel, Cupweb) potranno verificare la disponibilità dei posti liberi per il giorno successivo nelle varie sedi vaccinali e direttamente prenotarsi, senza vincoli di appartenenza ad alcuna categoria. L'unico che rimane è quello dell’età superiore ai 18 anni.

Proseguono le prenotazioni per la fascia di età 12-19 anni, giunte alle 13 di giovedì a 18.535, così suddivise per ambito: Cesena 3.740; Forlì 3.514; Ravenna 7.124 e Rimini 4.157. La fascia di età 35-39enni, che ha iniziato a prenotarsi mercoledì ha raggiunto alle 13 di giovedì 9.601 unità (Cesena 1842, Forlì 1796, Ravenna 3.210 e Rimini 2.753). A partire da venerdì inizieranno le prenotazioni per la fascia 30-34enni 8 nati dal 1987 al 1991) attraverso i consueti canali Cup, Farmacup Cuptel e Cupweb.