Vaccini anticovid per gli over 80, in Val Bidente sono oltre 900: si farà al teatro Mentore

Prende corpo il piano per la campagna di vaccinazione dei cittadini ultraottantenni. Per i comuni di Santa Sofia, Galeata e Civitella il punto "spoke vaccini" scelto è il teatro Mentore. "I cittadini da vaccinare sono 951 - spiega il sindaco Daniele Valbonesi -. Si inizierà nella settimana del 15 febbraio, ma su questo e su come prenotarsi sarò più preciso nei prossimi giorni". Già mercoledì l'assessore Ilaria Marianini si è recata sul posto con il personale dell'Ausl per le necessarie verifiche logistiche.

Così a Forlì

Da lunedì 8 febbraio anche Forlì avrà attivo il suo grande punto vaccini dislocato alla Fiera. Tutta l'area dell'ingresso e della Sala Europa sono state riadattate con pareti di cartongesso, per “accompagnare” il cittadino nelle varie fasi della vaccinazione. Saranno serviti tutti gli abitanti di Forlì, Forlimpopoli, Bertinoro, Meldola e Castrocaro, per un bacino di circa 150mila residenti.

La struttura è stata organizzata per somministrare fino a un massimo di 500 vaccini in un giorno, per 10 ore di funzionamento 7 giorni su 7. I cittadini vengono suddivisi su 5 linee, grazie al lavoro di oltre 80 persone tra medici e infermieri, diversi dei quali in pensione e tornati in servizio come volontari. La capienza a massimo regime potrà essere sfruttata solo se ci sarà un rifornimento continuo di vaccini.