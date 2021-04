Vaccini, in Emilia Romagna oltre un milione di dosi somministrate: "Guardiamo avanti con fiducia"

L'Emilia-Romagna supera il milione di dosi di vaccino anti-Covid somministrate. Mercoledì alle 14 erano per la precisione 1.003.754 le persone che avevano fatto almeno un'iniezione, di cui 10.093 solo nella giornata di mercoledì. Sono inoltre 320.363 coloro che hanno completato il ciclo vaccinale con entrambe le dosi e che quindi sono stati immunizzati. Per la precisione, le somministrazioni hanno riguardato finora: 243.618 operatori sanitari e socio-sanitari, a cui si aggiungono altri 26.736 tra il personale non sanitario; 386.080 anziani con piu' di 80 anni; 48.169 ospiti delle strutture residenziali; 61.295 soggetti fragili; 76.282 operatori scolastici; 161.574 persone appartenenti ad altre categorie.

"Grazie a tutti gli operatori sanitari che stanno dando il massimo- commenta sui social network l'assessore regionale alla Sanita', Raffaele Donini - prima nelle gestione dell'emergenza, ora anche nella campagna vaccinale. C'e' ancora tanta strada da fare prima di lasciarci alle spalle questo periodo, ma guardiamo avanti con fiducia, tutti insieme". Venerdì il generale Francesco Figliuolo e il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, "saranno in Emilia-Romagna in visita agli hub di Bologna e Ferrara per ringraziare gli operatori impegnati nella campagna vaccinale - aggiunge il presidente Stefano Bonaccini - e per fare il punto della situazione e gli obiettivi da raggiungere nelle prossime settimane. Abbiamo tutti lo stesso obiettivo: vaccinare al piu' presto il maggior numero di persone. Noi siamo pronti, ma e' necessario non ci siano ritardi o tagli nelle consegne come troppo spesso accaduto nei mesi precendenti". (fonte Dire)