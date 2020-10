Vaccinazioni contro l'influenza: a Modigliana si farà a teatro e per ordine alfabetico

Lo scorso anno furono circa 1200 i modiglianesi a vaccinarsi contro l'influenza e antipneumococcica. Anche sulla base di numeri così elevati, i medici di base hanno chiesto al Comune la disponibilità della sala polivalente del Teatro dei Sozofili come luogo dove organizzare le vaccinazioni e potere fare attendere più persone, garantendo il rispetto delle distanze. E dall'amministrazione comunale è arrivato il semaforo verde. Le vaccinazioni verranno effettuate in giornate fisse e per ordine alfabetico.

Si accederà ai locali della sala polivalente del teatro in fila distanziati con la mascherina. "Occorre rispettare le normative Covid ancora di più in un momento in cui si continua ad assistere ad un'aumento dei contagiati - spiega il sindaco Jader Dardi -. È importante seguire le disposizioni che ci invitano alla attenta igiene delle mani, al mantenimento delle distanze oltre che all'uso della mascherina anche nei luoghi all'aperto". All'ingresso verrà controllata la temperatura con un termoscanner. A vaccinazione avvenuta si dovrà sostare per quindici minuti nel locale, seduti e distanti.

Il dottor Giancarlo Aulizio provvederà alle vaccinazioni martedì 20 ottobre dalle 15 alle 18 (dalla lettera A alla L) e giovedì 22 ottobre dalle 9 alle 12 (dalla lettera M alla Z). La dottoressa Rosanna Cambiuzzi vaccinerà giovedì 15 ottobre dalle 15 alle 18 (dalla lettera A alla F), giovedì 22 ottobre dalle 15 alle 18 (dalla lettera G alla P) e giovedì 29 ottobre dalle 15 alle 18 (dalla lettera Q alla Z).

Queste le date in cui sarà operativo il dottore Patrizio Mazzolini: venerdì 23 ottobre dalle 15 alle 19 (dalla lettera A alla L), venerdì 30 ottobre dalle 15 alle 19 (dalla lettera M alla Z) e venerdì 6 novembre dalle 15 alle 17 (recupero per chi non ha potuto vaccinarsi in precedenza). La dottoressa Anna Maria Valtancoli vaccinerà mercoledì 14 ottobre dalle 15 alle 17 (dalla lettera A alla F), mercoledì 21 ottobre dalle 15 alle 17 (dalla lettera G alla P) e mercoledì 28 ottobre dalle 15 alle 17 (dalla lettera Q alla Z).