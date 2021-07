Vaccini anti-covid, "convincere gli scettici": Bonaccini apre alla campagna casa per casa per gli over 60

Vaccinare gli over 60 casa per casa come sta facendo la Campania "può essere una strada". "Si tratta nelle prossime settimane - ha affermato il governatore dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini a Rainews24 - di convincere gli scettici sopra i 60 anni che ancora non hanno fatto il vaccino, quindi anche il domicilio potrebbe essere una soluzione, coinvolgendo i medici di base e le farmacie".

"Bisogna adesso cercare di convincere quelli tra i 60 e i 70 in particolare che ancora non si sono vaccinati, però il tema dei giovani è importante", sottolinea il presidente regionale ricordando quanto successo in occasione della terza ondata. Per cui i giovani "vanno invitati a fare il vaccino tutti quanti". Di qui la proposta lanciata sulla scuola (niente Dad per i vaccinati) dal suo assessore alla Sanità, Raffaele Donini. "Si tratta di provare a convincere a vaccinare più studenti possibile, proprio perché più gente è vaccinata, più sarà difficile che possano esserci focolai. Dal prossimo autunno vorremmo che non si tornasse più in didattica a distanza", dice in proposito Bonaccini.

Per quanto riguarda il paventato taglio delle dosi di vaccino il commissario Figliuolo stesso "ammette che un minimo di taglio c'è sulla fornitura e quello probabilmente costringerà a qualche rinvio sulle prime dosi, ma ci auguriamo che venga tutto compensato, come lo stesso generale dice", afferma ancora Bonaccini. "Proprio in questi minuti - ricorda il governatore - abbiamo superato un milione e mezzo di vaccinati definitivamente con doppia dose e superato i quattro milioni di somministrazioni di dosi. Se le dosi arriveranno noi alla fine dell'estate avremo vaccinato definitivamente tutti gli emiliano-romagnoli che lo vorranno". Sono un milione, invece, coloro che hanno già fatto la prima dose e aspettano la seconda. (fonte Dire)