Vaccini, partenza sprint per la terza dose ai sanitari: estesa anche ai non dipendenti Ausl

Sabato in Romagna sono partite le somministrazioni della terza dose di vaccino ai sanitari in forza all’Ausl: tra sabato e domenica ne sono state effettuate 1.207 così suddivise: 462 a Ravenna, 251 a Cesena, 284 a Rimini e 210 a Forlì. A partire da lunedì la somministrazione della dose booster di vaccino anti covid -19 è estesa anche al personale sanitario che svolge attività al di fuori dell’Ausl della Romagna. Chi esercita professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario che hanno completato il ciclo vaccinale primario possono effettuarla presentandosi a uno dei centri vaccinali Hub provinciali dell’Ausl Romagna, senza appuntamento, dalle 13 alle 18,30.

La terza dose deve essere somministrata dopo almeno 6 mesi dal completamento del ciclo primario e sarà effettuata con il vaccino Comirnaty di BioNTech/Pfizer indipendentemente dal vaccino utilizzato per il ciclo primario. In occasione della somministrazione della terza dose di vaccino Covid è possibile, per chi lo desidera, effettuare anche la vaccinazione antinfluenzale (Vaccino Flucelvax tetra).

L'azienda sanitaria precisa che "l’accesso senza prenotazione viene garantito per questa settimana, al termine della quale, sulla base dell'affluenza complessiva che si sarà presentata agli hub vaccinali, l'Azienda valuterà se introdurre la prenotazione anche per questa categoria di utenza". Sul sito internet dell’Ausl Romagna al link https://www.auslromagna.it/ricerca/download/covid-19-vaccinazione/booster-sanitari gli operatori sanitari interessati possono trovare tutte le indicazioni, compresa la modulistica da stampare e compilare prima di presentarsi per la vaccinazione.