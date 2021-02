Vaccini per gli over 85: da mercoledì il punto di riferimento per la vallata del Montone sarà il Teatro Italia

Mercoledì inizierà anche nella vallata del Montone la campagna vaccinale anti-covid19 rivolta ai cittadini over 85 residenti nei Comuni di Rocca San Casciano, Portico e San Benedetto e Dovadola. Il punto di riferimento sarà il Teatro Italia di Rocca San Casciano. "Al fine di agevolare le procedure chiedo la massima collaborazione da parte dei famigliari di tutte le persone che si apprestano a vaccinarsi - esordisce il sindaco di Rocca, Pier Luigi Lotti -. In particolare, è molto importante che ogni Cittadino si presenti in Teatro negli orari prestabiliti e non in anticipo in modo da non creare assembramenti all’esterno e alla reception della sala".

Al momento del vaccino occorrerà esibire il documento di identità, la tessera sanitaria e la scheda anamnestica consegnata all’atto della prenotazione debitamente compilata (per chi l’avesse persa o per errore non gli fosse stata consegnata è disponibile al link https://www.auslromagna.it/ricerca/download/covid-19-vaccinazione/6096-vaccinazione-covid-consenso-informato-anamnesi/file). Per tutti coloro che fossero impossibilitati a raggiungere autonomamente il Teatro è possibile rivolgersi alla Fraternita di Misericordia e Auser di Rocca San Casciano.

Dal primo cittadino un appello affinchè "non vengano parcheggiate le auto in prossimità del Teatro al fine di consentire a tutti i mezzi in arrivo di fermarsi per fare scendere in sicurezza le persone che dovranno sottoporsi al vaccino". Il sindaco ringrazia "Ausl Romagna, gli operai comunali per avere allestito in tempo record la sala del Teatro e i medici, gli infermieri e i volontari che dai prossimi giorni saranno impegnati nella campagna vaccinale".