Vaccini, per gli under 60 prenotati Ausl Romagna dà la possibilità di anticipare le dosi

Per gli over 60 sono aperte le prenotazioni per la serata di venerdì, dalle ore 19.30, nelle principali sedi vaccinali di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini, con l’ open day con vaccino monodose "Johnson&Johnson"