Vaccini persi, dopo i sopralluoghi sono attesi i primi interrogatori in tribunale

Avranno luogo nel primo pomeriggio di mercoledì in tribunale i primi interrogatori sul caso degli 800 vaccini anti-covid "Moderna", compromessi dal guasto accaduto al congelatore dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" la sera del 14 gennaio scorso. Nei giorni scorsi i Carabinieri dei Nas di Bologna e della Sezione Operativa di Forlì hanno consegnato al procuratore capo Maria Teresa Cameli e al sostituto procuratore Federica Messina gli elementi raccolti nel corso dei quattro sopralluoghi svolti nel nosocomio di Vecchiazzano.

Sull'accaduto la Procura ha aperto un fascicolo contro ignoti. L’ipotesi di reato è l’omissione di atti d’ufficio, in riferimento ad un presunto omesso intervento dopo l'allerta dei sistemi di controllo e sicurezza dell’ospedale, e interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità. L'Ausl Romagna ha avviato, invece, un’indagine interna per ricostruire l’accaduto.

Il caso

La serie di circostanze che hanno reso inutilizzabili le 800 dosi di vaccino è iniziata il 14 gennaio intorno alle 22.30, quando il congelatore - collaudato l'8 gennaio scorso proprio in vista dell'arrivo dei vaccini avvenuto mercoledì pomeriggio scorso, ha subìto un malfunzionamento. Il guasto ha causato un rapido scongelamento dei sieri contenuti. Il sistema d'allarme all'interno dell'apparato, secondo quanto appurato, avrebbe inviato un segnale di allert alla centrale operativa, ma l'addetto incaricato l'avrebbe silenziato, tutte circostanze in via di accertamento.

Messaggio che sarebbe comparso anche sul monitor video, stando alla versione fornita dall'Ausl. L'allarme è stato invece letto alcune ore più tardi da un addetto della farmacia ospedaliera, che ha attivato la procedura d'emergenza. Da qui la corsa contro il tempo per salvare il salvabile: 700 dosi iniettate dopo una speciale deroga arrivata dal Ministero della Salute.