Vaccini per gli over 50, iniziate le prenotazioni: prime somministrazioni a giugno

La vaccinazione della fascia d’età 50-54 avrà inizio non oltre la prima settimana di giugno, considerando quelle in corso che sono già ad opera dei medici di medicina generale, a partire dalle prime e seconde dosi per il personale scolastico

Al via in Emilia-Romagna, le registrazioni per la vaccinazione contro il Covid-19 anche per i cittadini tra i 50 e i 54 anni, quindi i nati dal 1967 al 1971 compresi: fino alle 11 sono state 30.637 le persone che, utilizzando la piattaforma regionale https://salute.regione.emilia-romagna.it/candidature-vaccinazione, si sono candidate per la somministrazione. Il 10% circa del target complessivo, che è di 320mila cittadini, senza contare chi stamani ha chiamato direttamente il proprio medico di medicina generale o chi ha già ricevuto il vaccino perché rientrante in un’altra categoria.

Analizzando i diversi ambiti territoriali, delle 30.637 candidature 1.401 sono relative all’Ausl di Piacenza, 5.558 Parma, 1.417 Reggio Emilia, 3.567 Modena, 9.906 Bologna, 1.236 Imola, 1.826 Ferrara e 5.726 nelle province di competenza dell’Ausl della Romagna (e cioè Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini). Anche in questo caso, come nelle prime giornate di apertura delle agende per le fasce d’età più avanzata, il sistema per riservare il vaccino sinora ha risposto positivamente all’importante quantità di richieste.

"Abbiamo aperto ad un’altra fascia d’età, che completa tutta la fascia dei 50/60enni- sottolinea l’assessore regionale alle politiche per la Salute, Raffaele Donini-. Ringrazio, naturalmente, i medici di medicina generale per la disponibilità che ci hanno dato ad implementare la campagna vaccinale. Il sistema sanitario regionale, grazie anche al loro contributo, è in grado di rispondere alle richieste della struttura commissariale nazionale e ti tenere il passo con i tempi che ci vengono dati. Procediamo a ritmo spedito, confidando che continuino ad arrivare le quantità programmate di vaccino".

I tempi

La vaccinazione della fascia d’età 50-54 avrà inizio non oltre la prima settimana di giugno, considerando quelle in corso che sono già ad opera dei medici di medicina generale, a partire dalle prime e seconde dosi per il personale scolastico. Complessivamente in Emilia-Romagna i medici di medicina generale, che sono tenuti alla collaborazione alla campagna vaccinale sulla base dell’accordo nazionale, si sono impegnati con la Regione a garantire 70mila vaccinazioni alla settimana.

Come candidarsi

Ci sono due opzioni, per i cittadini della fascia d’età 50-54 anni: chiamare direttamente il proprio medico di medicina generale, oppure collegarsi al sito della Regione Emilia-Romagna https://salute.regione.emilia-romagna.it/candidature-vaccinazione, selezionare la classe 50-54 anni e compilare un modulo con i propri dati anagrafici e recapiti. Ogni medico di medicina generale riceverà i nominativi dei propri assistiti che si sono candidati, potendo così programmare, in autonomia o in collaborazione con l’Azienda Usl, le vaccinazioni.