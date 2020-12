Vaccino, cosa c'è da sapere (e da chiedere): diretta Facebook con Di Maio, Vicini, Poletti ed Ercolani

Come funziona il vaccino, quanto è affidabile, quali effetti produce? A queste e a tante altre domande risponderanno giovedì dalle 14.30 nella diretta Facebook organizzata e ospitata dal deputato Marco Di Maio tre medici di fama, docenti universitari, esperti in forza alla sanità romagnola: Giorgio Ercolani (direttore del dipartimento di Chirurgia), Venerino Poletti (direttore del dipartimento toracico, pneumologo di fama mondiale) e Claudio Vicini (direttore del dipartimento testa-collo, otorino conosciuto e apprezzato a livello internazionale). Come sempre la partecipazione del pubblico sarà stimolata attraverso i commenti e le domande in tempo reale a cui verrà data risposta nel corso della "trasmissione". Per assistere alla diretta, a partire dalle 14.30 sarà possibile collegarsi su https://fb.com/dimaiomarco/live o https://fb.com/claudiovicini53/live